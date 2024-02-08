Аркот, який давно має одіозну репутацію у світі покеру, підтвердив її і цього разу. Неабияке роздратування Ніка викликало те, що один з його опонентів – популярний блогер Маріано Грандолі – занадто довго приймав рішення в роздачі. Цікаво, що сам Аркот не брав безпосередньої участі в розв’язці розіграшу, що так його розлютив.

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Генрі Гуттман поставив ол-ін понад 62 тисячі доларів з А-Q, Грандолі ж, тримаючи в руці пару королів, понад три хвилини міркував, чи варто робити кол. Власне те, що Маріано так довго думав над майже очевидним кроком і спровокувало Аркота.

Що ти робиш? Чорт забирай, він чекає три хвилини, щоб зробити кол із королями! Що, в біса, ми робимо? Це вже занадто, ти ніколи не викидаєш королів, це марна трата часу. Ти ніколи не скинеш банк шістдесят тисяч з такими картами, та пішов ти,

– накинувся Нік на суперника.

Маріано намагався виправдовуватися, що боявся побачити в Генрі пару тузів, але цього було замало, щоб вгамувати Аркота. Показово, що у коментарях до відео чимало глядачів стали на бік скандаліста, мовляв, блогер дійсно влаштував непотрібну виставу за столом.

Що ж до власне роздачі, то Гуттман та Грандолі вирішили розіграти її двічі і в підсумку кожен виграв по одному разу, відтак, порівну розділивши банк у 124 тисячі доларів.

Відомого репера упіймали на шахрайстві

Зірковий виконавець 21 Savage використовував мічену колоду для гри проти блогера Адіна Росса, завдяки чому виграв у того 250 тисяч доларів. На щастя для Росса, шахрайство розкрили його глядачі і репер таки повернув нечесний виграш.