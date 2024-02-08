Турнир Bounty Hunters HR (6-max) с входным билетом стоимостью 525 долларов собрал аж 1081 вход, а призовой фонд достиг 540 тысяч долларов. Такое количество соперников не помешало подняться на верхушку итоговой таблицы Only_Luck. Украинец заработал в общей сложности более 50 тысяч долларов – 25 941 призовых и 26 379 за выбивание из турнира других игроков.

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В очередной раз доказал свой высокий класс и звездный украинец Андрей Держипильский. Только 29 игроков решились заплатить немалый бай-ин 5 250 долларов за участие в турнире Bounty Hunters Super HR. В этой элитной компании Держипильский сумел финишировать на третьей строчке, как награда – 21 тысяча долларов.

Что известно об Андрее Держипильском Андрей Держипильский – один из самых успешных украинских онлайн-игроков современности. В 2021 году ему удалось выиграть дебютный браслет WSOP Online и заработать более 150 тысяч долларов. Недавно Андрей финишировал вторым в престижном миллионнике, что принесло ему 264 тысячи баксов.

Как подняться с 5 долларов до 100 тысяч

Британский игрок Джей Патель сенсационно выиграл 2024 London Poker Festival Main Event, что принесло ему 100 тысяч долларов. До недавнего времени Патель без особого успеха играл турниры за 5 долларов, но сделать заметный скачок позволили занятия с покерным тренером.