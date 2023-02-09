На Багамских островах завершился фестиваль PCA. Популярный курорт объединил тысячи покерных энтузиастов – от любителей до профессионалов. Одним из самых результативных игроков серии стал Айзек Хэкстон.

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Американец выиграл первый турнир серии за 100 000 долларов, прибавив к своему банкроллу 1 082 230 долларов. Следующий крупный выигрыш Хэкстон получил в ивенте за 25 000 долларов. В этот раз Айзек добрался до финального стола, где финишировал третьим с выплатой 491 550 долларов.

Настойчивый покерист на достигнутом не остановился. Хэкстон продолжил своё триумфальное шествие, выиграв заключительный турнир серии с бай-ином 100 000 долларов. Вместе с трофеем он заработал ещё 1 555 360 долларов призовых.

Примечательно, что перед поездкой на Багамы американец успел выиграть турнир за 50 000 долларов на серии PokerGO, поэтому общие призовые Хэкстона за первый месяц 2023 года составляют более 3 500 000 долларов.

Карьера 37-летнего американца началась в студенческие годы, когда за несколько месяцев он заработал около 100 000 долларов в кэш-играх. Теперь Хэкстон преуспевает не только в крупных хайроллерских живых ивентах, но и параллельно успешно играет в онлайне.