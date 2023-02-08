Чемпионку по шахматам Александру Ботез многие сравнивают с героиней сериала "Ход королевы". Как раз 2020-й год стал прорывным для шахмат, когда в период пандемии консервативный вид спорта неожиданно стал популярным благодаря этому сериалу.

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На стриминговых сервисах появилось большое количество ярких шахматных видеоблогеров, среды которых особое место заняла Александра Ботез. Американка с румынскими корнями до 15 лет жила в Канаде, где выиграла 5 национальных чемпионатов в своих возрастных категориях.

После переезда в США девушка стала выступать за сборную этой страны и взяла ещё один титул. До 2016 года участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2 092. Также Александра Ботез получила титул мастера FIDE среди женщин.

Александра Ботез / Фото с твиттера @alexandrabotez

В последнее время 27-летняя спортсменка очень активно играет в покер. Шахматистка сделала себе имя в мире покера в апреле прошлого года, когда выиграла 457 000 долларов в Hustler Casino Live, где играла с самим Филом Хельмутом.

Теперь Александре удалось выиграть первый полноценный покерный турнир. Она оформила престижный трофей серии РСА и 10 815 долларов призовых в турнире Hyper Turbo Freezeout на 79 входов.

Александра Ботез с трофеем PCA / Фото PokerNews

За несколько дней до победы она заняла 42 место, выиграв на РСА ещё 5 200 долларов. Также Александра принимала участие в женском турнире, где вылетела на ранней стадии, проиграв с младшим сетом.

Я люблю покер за дружелюбную атмосферу за столом, здесь все разговаривают и шутят даже в те моменты, когда идёт соперничество. На шахматных соревнованиях всё гораздо сложнее. Вы просто смотрите друг на друга с серьёзным лицом около 6 часов, – сравнивает покер и шахматы Александра Ботез.

Александра поделилась покерными успехами со своими подписчиками. На канале BotezLive на твиче у шахматистки более 1 200 000 фолловеров, в ютубе – еще более миллиона. На твиче она ведёт стримы вместе со своей сестрой Андреа, которая также является шахматисткой.

Александра и Андреа Ботез / Фото с твиттера @itsandreabotez

В 2021 году Ботез сообщала, что канал ей приносит прибыль около 100 000 долларов в год. Получается, на твиче спортсменка имеет такой же доход, как и профессиональные шахматисты, что позволяет ей спокойно играть и развиваться в покере.