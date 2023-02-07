Вернувшаяся на Багамы хайроллерская серия РСА поразила своими масштабами. Менее чем за 2 недели среди живописных видов роскошного курортного места Baha Mar Resort покеристы разыграли более 50 000 000 долларов.

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Джастин Бономо трижды побывал в призах серии. Сначала в турнире за 10 300 долларов он занял 44 место, затем выиграл ивент за 25 000 долларов и попал за финальный стол самого дорогого события РСА с бай-ином 250 000 долларов.

Суммарно американец выиграл на Багамских островах 1 268 830 долларов. Теперь согласно данным сайта покерной статистики The Hendon Mob выигрыш Бономо в офлайне составляет 60 222 952 доллара – больше всего среди всех игроков мира.

За титул самого успешного игрока в истории покера Джастин Бономо ведет спор с Брином Кенни. Разница между их результатом – 3 000 000 долларов. За последний год к этой паре приблизился Даниэль Негреану, став третьим покеристом в мире, который имеет больше 50 000 000 долларов призовых.