Ежегодная церемония награждения лучших представителей покерной индустрии Global Poker Awards состоится 3 марта в Лас-Вегасе. На ней будут названы имена победителей в 29 номинациях.

Пока известны победители только в трёх номинациях. Покерист Стивен Сонг заберёт награды лучшего игрока года среди мужчин GPI Player of the Year 2022 и GPI Mid-Major Player of the Year, а Чериш Эндрюс аналогичную статуэтку в женской номинации GPI Female Player of the Year.

Чериш Эндрюс / Фото worldpokertour.com

На звание рекордсмена Global Poker Awards по количеству статуэток в этом году будут претендовать 4 человека. Среди женщин Джейми Керстеттер и Марле Спрагг, среди мужчин – Эспен Йорстад и Итан Яу.

Американская покеристка и комментатор Джейми Керстеттер, у которой уже есть 2 статуэтки GPA, в этот раз была номинирована в категориях "Человек года в твиттер" и "Лучший телеведущий". Её соотечественница Марле Спрагг также претендует на победу в категории " Человек года в твиттер", вторая номинация – "Лучший медиа-контент: видео".

Марле Спрагг / Фото PokerNews

Чемпион WSOP Main Event 2022 года норвежец Эспен Йорстад может взять статуэтку за "Лучшее выступление за финальным столом" и "Прорыв года". Ещё один игрок, получивший двойную номинацию, это популярный стример Итан Яу. Он будет соперничать с Йорстадом за "Прорыв года". Вторая номинация – это оценка работы "Rampage" в качестве покерного влогера.

Среди других самых интересных номинантов Global Poker Awards-2022:

Возвращение года

Фил Айви

Алекс Китинг

Тейлор фон Кригенберг

Дэниэл Вайнман

Лучшее выступление за финальным столом

Дэниэл Кейтс – Poker Players Championship

Эспен Йорстад – Main Event WSOP

Даниэль Негреану – Super High Roller Bowl

Стивен Сонг – WPT Prime Championship

Прорыв года

Анджела Джордисон

Эспен Йорстад

Алехандро Лококо

Пуннат Пунсри

Итан Яу

Самый сильный оппонент (выбор игроков)

Браян Альтман

Стивен Чидвик

Алекс Фоксен

Стивен Сонг

Лучший стример

Кевин Мартин

Бен Спрэгг

Джонатан Ван Флтт

Лекс Вельдхус

Лучший подкаст