Хайролерська серія РСА, яка повернулася на Багами, вразила своїми масштабами. Менш як за 2 тижні покеристи розіграли понад 50 000 000 доларів серед мальовничих пейзажів розкішного курортного місця Baha Mar Resort.

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На серії РСА Джастін Бономо тричі був у призах. Спершу у турнірі з бай-іном 10 300 доларів він посів 44 місце, потім виграв івент за 25 000 доларів і потрапив за фінальний стіл найдорожчої події серії з бай-іном 250 000 доларів.

Сумарно американець виграв на Багамських островах 1 268 830 доларів. Тепер за даними сайту покерної статистики The Hendon Mob у нього в живих турнірах 60 222 952 долари призових – найбільше серед усіх гравців світу.

За титул найуспішнішого гравця в історії Джастін Бономо веде суперечку з Бріном Кенні. Різниця між їхніми здобутками в офлайні – 3 000 000 доларів. За останній рік до парочки наблизився Даніель Негреану, ставши третім покеристом у світі, який має понад 50 000 000 доларів.