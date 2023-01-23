Самый дорогой турнир серии по понятным причинам собрал всего 26 входов, сформировав призовой фонд – 1 300 000 долларов. В призы попадали 4 игрока. Дэниел Колпойс получил минимальную выплату 130 000 долларов.

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Никто из покеристов долгое время не хотел вылетать в 3-макс. По итогу не повезло Шону Винтеру, которого со стритом выбил Айзек Хэкстон. Дальше чип-лидер только наращивал своё преимущество в хедз-апе, оставив Кэри Кацу выплату за второе место 364 000 долларов, а сам забрал главный приз 598 000 долларов.

Примечательно, что общий зачёт серии PokerGO Cup выиграл именно Кэри Кац. Американец не взял ни одного титула, но при этом показал очень стабильные результаты – 5 ITM в 8 турнирах на сумму 655 800 долларов. За это Кэри Кац дополнительно получил ещё 50 000 долларов.

Кэри Кац с Кубом победителя общего зачёта / Фото pgt.com