Найдорожчий турнір серії з об'єктивних причин зібрав усього 26 входів, сформувавши призовий фонд 1 300 000 доларів. У зону ITM потрапляло четверо гравців. Мінімальну виплату 130 000 доларів отримав Деніел Колпойс.

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У 3-макс ніхто з покеристів довгий час не хотів вилітати. Не пощастило Шону Вінтеру, якого вибив зі стрітом Айзек Хекстон. Далі чип-лідер тільки нарощував свою перевагу у хедз-апі, залишивши Кері Кацу приз за друге місце – 364 000 доларів.

Цікаво, що загальний залік серії PokerGO Cup виграв саме Кері Кац. Американець протягом серії не взяв жодного титулу, але показав стабільні результати – 5 ITM у 8 турнірах на суму 655 800 доларів. За це Кері Кац додатково заробив ще 50 000 доларів.

Кері Кац із Кубом переможця загального заліку / Фото pgt.com