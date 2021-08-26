Напомним, выпускник Гарварда неожиданно уверенно начал хедз-ап битву. Но довольно быстро все встало на свои места.

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Фил использовал свой опыт и перехватил инициативу. Определенную часть встречи покеристы отыграли вживую, но потом рассорились (обвинили друг друга в затягивании времени) и вернулись за мониторы.

Несмотря на все это, Гальфонд уверенно "раскатывал" оппонента. За меньше, чем три тысячи раздач он выиграл 270 тысяч долларов! Адамс решил сложить оружие и пополнил список "жертв" Фила.

Следующим соперником Гальфонда станет Даниэль Кейтс.