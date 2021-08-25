Турнир хайроллеров Independence Cup с бай-ином 30 000 гривен не остался без внимания еще одного представителя команды PokerMatch Андрея Джонидзе, который составил компанию Степану Солянику за финальным столом. Оба, к слову, отобрались в ивент через сателлит.

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Борьба на решающей стадии оказалась упрямой – в течение стартовых трех часов не было ни одного вылета. За это время чип-лидерский стек успел накопить Джонидзе, но из-за неудачного блефа сошел с дистанции на пятом месте.



Финалисты Independence Cup / Facebook PokerMatch

Обидчиком "Джонни" стал опытный немецкий регуляр Пауль Микаэлис, который успешно добрался до хедз-апа против Степана Соляника. Покеристы, впрочем, практически сразу заключили соглашение, по итогам которого "Кубок Независимости" достался украинцу. А вот Микаэлис, благодаря большему стеку, заработал на 65 тысяч гривен больше – 515К против 450К для чемпиона.



Чемпион PokerMatch Millions Владимир Гулько / Facebook PokerMatch

С шестизначными призовыми свое выступление в еще одном турнире PokerMatch UA Millions завершил Владимир Гулько. Родные стены помогли одесситу выстоять в напряженной 5-часовой битве за финальным столом, получить трофей, и заработать рекордные призовые в карьере – 400 000 гривен.