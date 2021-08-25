Турнір хайролерів Independence Cup з бай-іном 30 000 гривень не залишився поза увагою ще одного представника команди PokerMatch Андрія Джонідзе, який склав компанію Степану Солянику за фінальним столом. Обоє, до слова, відібрались в івент через сателіт.

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Боротьба на вирішальній стадії виявилась упертою – впродовж стартових трьох годин не відбулось жодного вильоту. За цей час чип-лідерський стек встиг накопичити Джонідзе, але через невдалий блеф зійшов із дистанції на п’ятому місці. Фіналісти Independence Cup / Facebook PokerMatch

Кривдником "Джоні" став досвідчений німецький регуляр Пауль Мікаеліс, який успішно дістався хедз-апу проти Степана Соляника. Покеристи, утім, практично одразу уклали угоду, за підсумком якої "Кубок Незалежності" дістався українцеві. А от Мікаеліс, завдяки більшому стеку, заробив на 65 тисяч гривень більше – 515К проти 450К для чемпіона. Чемпіон PokerMatch Millions Володимир Гулько / Facebook PokerMatch

Із шестизначними призовими свій виступ у ще одному турнірі PokerMatch UA Millions завершив Володимир Гулько. Рідні стіни допомогли одеситові вистояти у напруженій 5-годинні битві за фінальним столом, здобути трофей, і заробити рекордні призові в кар’єрі – 400 000 гривень.