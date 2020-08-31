Покер любит настойчивых – доказано Кристианом Рудольфом. Немецкий покерист, который уже в четвертый раз попал за финальный стол Всемирной серии покера, таки завоевал свой дебютный золотой браслет.

Долгожданную победу Рудольф оформил в самом дорогом турнире WSOP online. Участие в онлайн-ивенте стоило 25 тысяч долларов, а на кону оказалась кругленькая сумма – 10 миллионов. Главным фаворитом за финальным столом эксперты считали именитого Джейсона Куна. Но чип-лидер быстро растерял стек и вылетел седьмым – 285 808 долларов.

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А дальше за дело взялся будущий чемпион. Рудольф оформил доезд в три аута и накопил достаточно фишек для конкурентного хедз-апа против Криса Ханичена. Дуэль завершилась в пользу немца, который кроме дебютного браслета WSOP, получил свои рекордные призовые в карьере – 1 800 290 долларов. Раннер-апу досталось на 468 тысяч долларов меньше.