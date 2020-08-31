Покер любить наполегливих – доведено Крістіаном Рудольфом. Німецький покерист, який уже вчетверте потрапив за фінальний стіл Всесвітньої серії покеру, таки виборов свій дебютний золотий браслет.

Довгоочікувану перемогу Рудольф оформив у найдорожчому турнірі WSOP online. Участь у онлайн-івенті коштувала 25 тисяч доларів, а на кону опинилась кругленька сума – 10 мільйонів. Головним фаворитом за фінальним столом експерти вважали іменитого Джейсона Куна. Але чип-лідер швидко розгубив стек і вилетів сьомим – 285 808 доларів.

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А далі до справи взявся майбутній чемпіон. Рудольф оформив три аути і накопичив достатньо фішок для конкурентного хедз-апу проти Кріса Ханічена. Дуель завершилась на користь німця, який окрім дебютного браслету WSOP, здобув свої рекордні призові в кар’єрі – 1 800 290 доларів. Ранер-апу дісталось на 468 тисяч доларів менше.