Владелец невероятного покерного рекорда Говард Эндрю не дожил до своего 87 дня рождения. Американец не пропустил ни одного Main Event WSOP с 1974 по 2018 годы, что не удавалось никому в истории.

Говард Эндрю был одним из патриархов покера, американец начал свою карьеру еще в начале 70-х годов прошлого века. Особое внимание Эндрю уделял Мировой серии покера, где кроме постоянного участия в Главном событии, успешно выступал и в сайд-ивентах. В 1976 году покерист примерил сразу два браслета WSOP.

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Благодаря выступлениям на высоком уровне, Говард Эндрю выиграл более 1,5 миллиона долларов призовых в живых турнирах. Покерист попадал в деньги более чем в 2 сотнях ивентов. В общем покерная карьера Эндрю длилась почти 50 лет, американец появлялся за овальным столом еще год назад, в 85 лет.