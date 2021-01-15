Власник неймовірного покерного рекорду Говард Ендрю не дожив до свого 87 дня народження. Американець не пропустив жодного Main Event WSOP з 1974 по 2018 роки, що не вдавалось нікому в історії.

Говард Ендрю був одним із патріархів покеру, американець розпочав свою кар’єру ще на початку 70-х років минулого століття. Особливу увагу Ендрю приділяв Світовій серії покеру, де окрім постійної участі у Головній події, успішно виступав і у сайд-івентах. В 1976 році покерист приміряв одразу два браслети WSOP.

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Завдяки виступам на високому рівні, Говард Ендрю виграв більше 1,5 мільйона доларів призових в живих турнірах. Покерист потрапляв у гроші більш як у 2 сотнях івентів. Загалом покерна кар’єра Ендрю тривала майже 50 років, американець сідав за овальний стіл ще рік тому у 85 років.