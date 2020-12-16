Титулованная украинская шахматистка, гроссмейстер и амбассадор шахматно-покерного турнира "Игра королей" Наталия Жукова в интервью PokerMatch рассказала о близости шахмат и покера, своей самой ценной победе, любимой покерной дисциплине и укрощении тильта.

- До старта турнира ”Игра королей“ остаётся 9 дней. Чем вас привлекла идея такого необычного соревнования?

- Я большой любитель покера. Именно любитель. Я никогда не была покерным профессионалом, но всегда с удовольствием играла с друзьями. Вообще с детства люблю карточные игры. Играли с родителями, потом уже с шахматистами часто играли в ”белот“. Очень серьёзные были баталии и с тренером, и с шахматистками другими, даже Анатолий Карпов принимал участие. Тогда ещё покер не был популярен, но где-то с 2000-х шахматисты стали играть в покер онлайн и в казино. Расслаблялись после шахматных турниров.

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- Покер расслабляет?

- Да. Просто у шахматистов такой склад ума. Мы любим запоминать, анализировать. Навыки, которые очень помогают и в покере, но при этом покер - это не наша прямая деятельность, и ты переключаешь мозги.

- Много обсуждений турнира идёт, и есть мнение, что у шахматистов будет преимущество. Мол, на шахматном этапе новички точно проиграют шахматистам, а в покерном турнире перевес покеристов будет не таким явным. Что думаете по этому поводу?

- Мы долго обсуждали с ребятами из PokerMatch формат покерного этапа. Я была за то, чтобы был привычный турнир за столами, где 9 игроков, но покеристы убедили меня, что хедз-ап будет справедливее. Посмотрим. Надеюсь, что всё-таки максимального результата добьются именно универсальные игроки, которые проявят себя и в шахматах, и в покере. В любом случае это первый такой турнир, мы первопроходцы и готовы принимать любую критику, чтобы в будущем исправить недочёты.

- Вы уже зарегистрировались на PokerMatch?

- Да. Благодаря нашей отличной коллаборации я снова начала играть в покер. Очень люблю китайский и на PokerMatch играю кэш по этой дисциплине. Ну и турниры тоже подключаю. Интересно снова окунуться в игру, но затягивает жутко (улыбается). Мой ник на PokerMatch ”tashik“ (такой же, как на chess.com), так что, может, пересечёмся за столами. Правда, на меня шикают в чате, что я медленно играю, но это с непривычки.

- Вы агрессивный игрок?

- В покере - очень! Ну просто скучно сидеть и выкидывать карты, так что играю активно, часто блефую в Холдеме (улыбается).

- А в шахматах?

- Ну, тут другая история. Все-таки в шахматах у меня огромный опыт, и тут в первую очередь важен холодный расчёт. Я никогда не брошусь в атаку и предпочитаю постепенно наращивать преимущество в партии. Есть такие шахматисты, которые любят рисковать за доской. Вот я так же играю в покер.

- Шахматный этап нашего турнира пройдёт в формате блиц. Что вы посоветовали бы игрокам-любителям? Как действовать в таком формате?

- Очень важно правильно распределить своё время. У вас будет 3 минуты на партию плюс по 2 секунды будет добавляться за каждый ход - этого времени достаточно. Не стоит думать очень долго, но и спешить тоже не надо. Старайтесь не отставать от противника по времени и не паниковать. Лучше 30 секунд подумать, чтобы не ”зевнуть“ что-то. Не надо придумывать какие-то сложные комбинации, у вас просто не будет времени их реализовать. И не расстраивайтесь, если проиграли первую партию. Швейцарская система, по которой будет проходить турнир, так устроена, что со второго тура друг против друга играть будут примерно равные по силе соперники, и у вас обязательно будет шанс набрать очки. И ещё один момент - обязательно зарегистрируйтесь на chess.com и попрактикуйтесь в блице до старта турнира, чтобы потом не тратить время на какие-то технические моменты.

Наталия Жукова. Фото: из личного архива Жуковой

- В вашей карьере было много крутых побед и титулов. В составе сборной Украины вы выигрывали шахматную Олимпиаду и чемпионат мира, дважды побеждали в чемпионате Европы в личном зачёте. Все-таки какой трофей для вас самый ценный?

- Ух, сложно сказать. По шахматным меркам, конечно, победа на Олимпиаде в 2006 году. Мне было 27 лет, я была капитаном команды и показала ”+5“ на первой доске. Но знаешь, тот турнир для нас складывался очень ровно. Там было 13 туров. Это дико много, но мы со старта вышли вперёд и по ходу турнира обыграли всех основных конкуренток - Китай, Россию, Грузию… Не было скачков, не было нервов.

А вот на чемпионате Европы в 2015 году в Батуми всё было по-другому. Я проиграла во втором туре, это тоже была швейцарская система, и я понимала, что где-то в середине списка нахожусь. Тогда я сумела выиграть пять партий подряд и белыми, и чёрными, в том числе у соперниц, которые были выше меня по рейтингу. И в итоге стала первой. Так что по эмоциям, наверное, эта победа ценнее.

- Легче играть за себя или за команду?

- Однозначно за себя! Когда играешь за команду, ты придерживаешься общей тактики, которую выработали с тренерами. В команде даже есть золотое правило: ”главное не проиграй, а кто-то обязательно выиграет“. При этом, играя за команду, на тебе в разы больше ответственности за результат. Когда играешь сама за себя, можешь позволить себе какие-то эксперименты, неожиданные дебюты, больше свободы. Получится - молодец, нет - ну, значит, это только твоя потеря будет.

- Шахматные турниры - это всегда изматывающие марафоны. Как восстанавливаетесь?

- Очень много внимания уделяю спортивной подготовке. В холодное время года - три раза в неделю в зал. Я очень люблю бег, даже участвовала в полумарафоне. А во время турниров обязательно гуляю в любую погоду. Если в отеле есть бассейн, то плавание тоже отлично расслабляет.



Наталия Жукова. Фото: из личного архива ЖуковойНа

- Извечный вопрос противостояния полов. Наталия Жукова на пике формы, в свою коронную дисциплину в отдельно взятой партии может обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена?

- Ты хорошо сформулировал вопрос, и я скажу - да! Именно при таком совпадении всех факторов это может произойти. Но… На дистанции, в течение целого турнира сохранять такую форму очень сложно. Я, конечно, выносливая, но это тяжело. Хотя примеры были. В 2010 году на престижном турнире в Гибралтаре, играя против мужчин, я показала результат на рейтинг 2,650 (это уровень мировой топ-50). Именно за победы над игроками c таким высоким рейтингом, грубо говоря, и присваивается звание международного гроссмейстера среди мужчин. В мире сейчас только 37 женщин имеют такой ранг, четверо из них в Украине: сёстры Музычук, Анна Ушенина и я. Это очень приятно и почётно.

- Шахматисты много зарабатывают?

- Кто как (улыбается). Многое зависит от того, насколько расторопные у тебя менеджеры. Например, Сергей Карякин имел контракты сразу с семью компаниями. Конечно, есть коммерческие международные турниры с хорошими призовыми фондами $250,000 и больше, но и конкуренция на них, сам понимаешь, очень высокая, и сложно добраться до вершины таблицы. Ну и ещё момент, все-таки призовые в чисто женских турнирах намного меньше. Вот свежий пример: в чемпионате Украины мужчинам полагалось 750,000 гривен призовых, а женщинам только 250,000 гривен. Ну как так?!

- Есть такой стереотип, что шахматисты не очень весёлые ребята и всегда говорят только об игре.

- Ну, слушай, когда шахматисты собираются вместе, рано или поздно их разговор сведётся к шахматам. Обсуждению каких-то партий, новостей. Знаю, что в компаниях покеристов всё точно так же (улыбается). Но если я, например, оказываюсь в нешахматной компании, я с удовольствием буду говорить о чём угодно, только не о шахматах! Нормальные ребята шахматисты, в общем!

- А вы тильтуете после неудач?

- Бывает, конечно! Когда играешь в классические шахматы, то поражения не так болезненны. У тебя есть время выдохнуть, обдумать, забыть поражение и начать новую партию с чистого листа, с новым настроем. А вот в блицах бывает очень обидно. Где-то ”зевнул“, где-то упустил преимущество, и всё, уже ничего не исправить. Стараюсь побороть в себе это чувство, но советовать легко, а на деле справиться с тильтом очень непросто.

- Какой вид спорта раньше попадёт в программу Олимпиад, шахматы или покер?

- Не удивлюсь, если это будет покер. Не любит МОК шахматы. При том, что мы выполняем все требования как обычные спортсмены, сдаём допинг-тесты и прочее. Слышала, что на Олимпиаде уже будет даже скалолазание, но в случае с шахматами всё стоит на месте.

- На прошлой неделе вы стримили вместе с Betman95. Как впечатления?

- Для меня участие в таком стриме было в новинку. Я люблю общаться с аудиторией, записывать блоги в Facebook, отвечать на вопросы. Но что касается стримов, меня немного удивляют наши зрители, которые приходят на эфир и ведут себя так, будто стример им что-то должен. Мол, давай, развлекай нас. Иностранцы в этом плане более воспитанны, у них есть культура потребления. Всегда напишут спасибо, поставят лайк. Впрочем, от стрима на PokerMatch я получила массу удовольствия. Время очень быстро пролетело, и не хотелось заканчивать эфир. Жду новой встречи в этот четверг.

- Вашим партнёром в эфире будет Ренат Богданов. Он начинал с шахмат, а за последние два года совершил прорыв в покере, выиграв в том числе и престижный браслет WSOP Europe.

- Интересно. Уверена, что шахматная база помогает в покере. То, о чем мы уже говорили: много общего именно в навыках, и не зря есть примеры, когда успешные шахматисты добивались хороших результатов в покере. Знаешь, в шахматах я ни к кому не испытываю особого пиетета, даже к топ-чемпионам. Для меня это - коллеги. А вот к профессиональным покеристам есть такое чувство. Лет 10 назад я очень пристально следила за покерными новостями, каждый день заходила на сайт Gipsy, помню, читала блог Саши Кострицына. И меня восхищали истории успеха ребят, при этом я отлично понимаю, какой это тяжёлый труд, как много нужно работать над собой, над игрой, чтобы добиться таких результатов.

- В заключение: что пожелает амбассадор турнира участникам "Игры королей"?

- В первую очередь - получить удовольствие от процесса и показать свою лучшую игру и в шахматах, и в покере. Это отличный турнир, в котором вы можете проявить себя и стать чемпионом. Готовьтесь и верьте в себя!

Интервью подготовил Евгений Смертенко