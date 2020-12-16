Титулована українська шахістка, гросмейстер та амбасадор шахово-покерного турніру "Гра королів" Наталія Жукова в інтерв’ю PоkerMatch розповіла про близькість шахів і покеру, свою найціннішу перемогу, улюблену покерну дисципліну та приборкання тильту.

- До старту турніру ”Гра королів“ залишається 9 днів. Чим вас привабила ідея такого незвичного змагання?

- Я великий любитель покеру. Саме любитель. Я ніколи не була покерним професіоналом, але завжди з задоволенням грала з друзями. Взагалі з дитинства люблю карточні ігри. Грали з батьками, потім уже з шахістами часто грали в ”белот“. Дуже серйозні були баталії і з тренером, і з шахістками іншими, навіть Анатолій Карпов брав участь. Тоді ще покер не був популярним, але десь із 2000-х шахісти стали грати в покер онлайн і в казино. Розслаблялися після шахових турнірів.

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- Покер розслабляє?

- Так. Просто у шахістів такий склад розуму. Ми любимо запам'ятовувати, аналізувати. Навички, які дуже допомагають і в покері, та при цьому покер - не наша пряма діяльність, і ти перемикаєш мозок.

- Багато обговорень турніру йде, й існує думка, що у шахістів буде перевага. Мовляв, на шаховому етапі новачки точно програють шахістам, а в покерному турнірі перевага покеристів буде не такою явною. Що думаєте з цього приводу?

- Ми довго обговорювали з хлопцями з PokerMatch формат покерного етапу. Я була за те, щоб був звичний турнір за столами, де 9 гравців, але покеристи переконали мене, що хедз-ап буде справедливішим. Побачимо. Сподіваюся, що все ж таки максимального результату доб'ються саме універсальні гравці, що проявлять себе і в шахах, і в покері. В будь-якому разі це перший такий турнір, ми першопрохідці і готові приймати будь-яку критику, щоб у майбутньому виправити недоліки.

- Ви вже зареєструвалися на PokerMatch?

- Так. Завдяки нашій чудовій колаборації я знову почала грати в покер. Дуже люблю китайський і на PokerMatch граю кеш з цієї дисципліни. Ну й турніри теж підключаю. Цікаво знову зануритись у гру, але затягує страшенно (посміхається). Мій нік на PokerMatch ”tashik“ (такий самий, як на chess.com), тож, можливо, перетнемося за столами. Щоправда, на мене шикають у чаті, що я повільно граю, але це поки не звикну.

- Ви агресивний гравець?

- У покері - дуже! Ну просто нудно сидіти й викидати карти, тож граю активно, часто блефую в Холдемі (посміхається).

- А в шахах?

- Ну, тут інша історія. Все ж таки в шахах у мене величезний досвід, і тут передусім важливий холодний розрахунок. Я ніколи не кинуся в атаку й волію поступово нарощувати перевагу в партії. Є такі шахісти, що люблять ризикувати за дошкою. От так само я граю в покер.

- Шаховий етап нашого турніру відбудеться у форматі бліц. Що ви порадили би гравцям-любителям? Як діяти в такому форматі?

- Дуже важливо правильно розподілити свій час. Ви матимете 3 хвилини на партію плюс по 2 секунди додаватиметься за кожний хід - цього часу достатньо. Не варто думати дуже довго, але й спішити теж не треба. Намагайтеся не відставати від супротивника за часом і не панікувати. Краще 30 секунд подумати, щоб не проґавити щось. Не потрібно вигадувати якісь складні комбінації, ви просто не матимете часу їх реалізувати. І не переживайте, якщо програєте першу партію. Швейцарська система, за якою проходитиме турнір, так влаштована, що з другого туру один проти одного гратимуть приблизно рівні за силою суперники, і ви обов'язково матимете шанс набрати очки. І ще один момент - обов'язково зареєструйтесь на chess.com і попрактикуйтесь у бліці до старту турніру, щоб потім не витрачати часу на якісь технічні моменти.

Наталія Жукова. Фото: з особистого архіву Жукової

- У вашій кар'єрі було багато крутих перемог та титулів. У складі збірної України ви вигравали шахову Олімпіаду й чемпіонат світу, двічі перемагали в чемпіонаті Європи в персональному заліку. Все ж таки який трофей для вас найцінніший?

- Ух, складно сказати. За шаховими мірками, ясна річ, перемога на Олімпіаді 2006 року. Мені було 27 років, я була капітаном команди й показала ”+5“ на першій дошці. Але знаєш, той турнір для нас складався дуже рівно. Там було 13 турів. Це неймовірно багато, та ми зі старту вийшли вперед і по ходу турніру обіграли всіх основних конкуренток - Китай, Росію, Грузію… Не було стрибків, не було нервів.

А ось на чемпіонаті Європи у 2015 році в Батумі все було по-іншому. Я програла у другому турі, це теж була швейцарська система, і я усвідомлювала, що десь у середині списку знаходжуся. Тоді я зуміла виграти п'ять партій підряд і білими, і чорними, в тому числі й у суперниць, які були вищі за мене в рейтингу. І в підсумку стала першою. Тож по емоціях, мабуть, ця перемога цінніша.

- Легше грати за себе чи за команду?

- Однозначно за себе! Коли граєш за команду, ти дотримуєшся спільної тактики, виробленої з тренерами. В команді навіть є золоте правило: ”головне не програй, а хтось обов'язково виграє“. При цьому, граючи за команду, на тобі в рази більше відповідальності за результат. Коли граєш сама за себе, можеш дозволити собі якісь експерименти, несподівані дебюті, більше свободи. Вийде - добре, ні - ну, значить, це тільки твоя втрата буде.

- Шахові турніри - це завжди виснажливі марафони. Як відновлюєтеся?

- Дуже багато уваги приділяю спортивній підготовці. В холодну пору року - три рази на тиждень у зал. Я дуже люблю біг, навіть брала участь у напівмарафоні. А під час турнірів обов'язково гуляю за будь-якої погоди. Якщо в готелі є басейн, то плавання теж чудово розслабляє.



Наталія Жукова. Фото: з особистого архіву Жуковоїформи, в свою коронну

- Одвічне питання протистояння статей. Наталія Жукова на піку форми, в свою коронну дисципліну в окремо взятій партії може обіграти чемпіона світу Магнуса Карлсена?

- Ти добре сформулював питання, і я відповім - так! Саме за такого співпадіння всіх факторів це може статися. Але… На дистанції, протягом цілого турніру зберігати таку форму дуже складно. Я, звичайно, витривала, але це тяжко. Хоча приклади були. В 2010 році на престижному турнірі в Гібралтарі, граючи проти чоловіків, я показала результат на рейтинг 2,650 (це рівень світової топ-50). Саме за перемоги над гравцями з таким самим високим рейтингом, грубо кажучи, і присвоюється звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків. У світі нині тільки 37 жінок мають такий ранг, четверо з них в Україні: сестри Музичук, Ганна Ушеніна і я. Це дуже приємно й почесно.

- Шахісти багато заробляють?

- Хто як (посміхається). Багато залежить від того, наскільки спритні у тебе менеджери. Наприклад, Сергій Карякін мав контракти одразу з сімома компаніями. Звісно, є комерційні міжнародні турніри з гарними призовими фондами $250,000 і більше, але й конкуренція на них, сам розумієш, дуже висока, і складно дістатися до вершини таблиці. Ну й іще момент, все ж таки призові в чисто жіночих турнірах набагато менші. Ось свіжий приклад: у чемпіонаті України чоловікам належалося 750,000 гривень призових, а жінкам тільки 250,000 гривень. Ну як так?!

- Є такий стереотип, що шахісти не дуже веселі і завжди говорять тільки про гру.

- Ну, слухай, коли шахісти збираються разом, рано чи пізно їхня розмова зведеться до шахів. Обговоренню якихось партій, новин. Знаю, що в компаніях покеристів усе так само (посміхається). Але якщо я, наприклад, опиняюсь у нешаховій компанії, я з задоволенням говоритиму про що завгодно, тільки не про шахи! Нормальні люди шахісти, загалом!

- А ви тильтуєте після невдач?

- Буває, звісно! Коли граєш у класичні шахи, то поразки не такі болісні. Маєш час видихнути, обдумати, забути поразку і розпочати нову партію з чистого аркуша, з новим настроєм. А ось у бліцах буває дуже неприємно. Десь ”позіхнув“, десь упустив перевагу, і все, вже нічого не виправиш. Намагаюся побороти в собі це відчуття, але радити легко, а насправді впоратися з тильтом дуже непросто.

- Який вид спорту раніше потрапить у програму Олімпіад, шахи чи покер?

- Не здивуюся, якщо це буде покер. Не любить МОК шахи. При тому, що ми виконуємо всі вимоги як звичайні спортсмени, здаємо допінг-тести й таке інше. Чула, що на Олімпіаді вже буде навіть скелелазіння, але у випадку з шахами все стоїть на місці.

- Минулого тижня ви стрімили разом із Betman95. Які враження?

- Для мене участь у такому стрімі була новим досвідом. Я люблю спілкуватися з аудиторією, записувати блоги в Facebook, відповідати на запитання. Але що стосується стрімів, то мене трохи дивують наші глядачі, які приходять на ефір і поводяться так, ніби стрімер їм щось винний. Іноземці в цьому плані вихованіші, вони мають культуру споживання. Завжди напишуть подяку, поставлять лайк. Зрештою, від стріму на PokerMatch я отримала море задоволення. Час дуже швидко минув, і не хотілося закінчувати ефір. Чекаю на нову зустріч цього четверга.

- Вашим партнером в ефірі буде Ренат Богданов. Він починав із шахів, а за останні два роки здійснив прорив у покері, вигравши в тому числі престижний браслет WSOP Europe.

- Цікаво. Впевнена, що шахова база допомагає в покері. Те, про що ми вже говорили: багато спільного саме в навичках, і недарма є приклади, коли успішні шахісти добивалися хороших результатів у покері. Знаєш, у шахах я ні до кого не відчуваю особливого пієтету, навіть до топ-чемпіонів. Для мене це - колеги. А ось до професійних покеристів є таке відчуття. Років 10 тому я дуже уважно стежила за покерними новинами, щодня заходила на сайт Gipsy, пам'ятаю, читала блог Саші Кострицина. І мене захоплювали історії успіху покеристів, при цьому я чудово розумію, яка це важка праця, скільки треба працювати над собою, над грою, щоб досягти таких результатів.

- Насамкінець: що побажає амбасадор турніру учасникам ”Гри королів“?

- Передусім - отримати задоволення від процесу й показати свою найкращу гру і в шахах, і в покері. Це прекрасний турнір, де ви можете проявити себе й стати чемпіоном. Готуйтеся й вірте в себе!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко