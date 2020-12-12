Досвідчений та успішний регуляр PokerMatch 27-річний Олександр "ayo" вже став дворазовим переможцем турнірів серії Cocktail PONT. В інтерв’ю журналісту PokerMatch Саша розповів про свою улюблену дисципліну, головну помилку в кар'єрі й найпринциповішого супротивника.

- Сашо, чудовий старт серії! Не чекав від себе такого завзяття?

- Так, поки що все добре складається. Такого зі мною ніколи не траплялось. Дві перемоги, багато фіналок - відчуваю апстрік. На серії граю всі дисципліни по максимуму входів, тож на піку одночасно 13 столів виходить. Незвично трохи. В молодості й побільше грав, але вже не такий бадьорий (посміхається).

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- Ми з тобою познайомилися в офлайні. А починав ти онлайн?

- Так, 10 років тому. Але згодом зробив велику помилку - практично повністю зосередився на грі вживу. Там слабкі склади, і це підкупає, але одночасно ти сам перестаєш прогресувати. У певний момент я це зрозумів і кілька років тому повернувся в онлайн. Спочатку багато програвав, але разом із тим покращував рівень своєї гри.

- Наскільки я пам'ятаю, ти став одним із переможців нашого минулорічного Iron Man. Як ти вижив там узагалі?

- Досі згадую цю акцію (посміхається). Три місяці щодня з 10 ранку й до пізнього вечора доводилося грати всі турніри. Довго відходив потім. Уже навіть звичка з'явилася - після фінішу акції, пам'ятаю, прокидався й тут само вмикав комп'ютер.

- Ти більше турнірний боєць чи кешевик?

- Швидше кешевик. Турніри підключаю, тільки коли є акції хороші або серії, а на PokerMatch вони майже завжди є. Лідерборди - чудова мотивація грати по максимуму. Улюблена дисципліна? Все ж таки Омаха.

- Пам'ятаю, як ти рубився з Олею Єрмольчевою в Китай на серії в Києві. Відігрався?

- Яке там. Нещодавно на PokerMatch Оля мене в пізній стадії турніру з OFC обідрала без шансів. Тож вона тепер мій найпринципіальніший супротивник (посміхається).

- Тобі комфортно на PokerMatch?

- Безумовно. Нині це мій основний рум. Що подобається? Поле гравців і в кеші, і в МТТ, акції, рейкбек. Та й софт цілком пристойний. Гадаю, на другому місці у світі зараз. Все чудово!



Олександр "ayo" Березовський. Фото: PokerMatch UA Millions

- Знаю, що ти не великий прихильник ділити за фіналками.

- Є таке. Тут іще момент, пов'язаний із акцією. В "Коктейлі", наприклад, хочеться зробити якнайбільше нокаутів, щоб набрати якомога більше очок у лідерборд. Та й команді в заліку GipsyTeam принести побільше очок. Спортивний момент теж є, приємно отримати медаль чи кубок!

- До речі, про команду. Ваша п'ятірка "В бій ідуть тільки старі" знову попереду. Конкурентів не помічаєте, схоже?

- Просто дуже сильні гравці в команді (посміхається). Кожен з нас грає всі турніри, і підстраховуємо один одного. Нині ти затягнув, завтра хтось інший, а разом виходить результат.

- Коли перетинаєшся з партнерами по команді за столом, як граєте один проти одного?

- І ти туди ж! Нам у чаті за столом часто пишуть, що, мовляв, ми знаємо руки один одного й підігруємо. Нісенітниці це! Мені здається, що ті, хто так пише, самі нечисті на руку. Кожен з нас грає свою гру, і вибиваємо один одного так само, як інших суперників. Потім сміємося в чаті: "як ти мене сьогодні закрив!"

- Ти вже давно в ділі. На твій погляд, як змінився покер за 10 років?

- Ну, нам, регулярам, точно складніше стало, особливо в онлайні. Новачки приходять уже підковані, і багато хто швидко прогресує. Ніхто на 7-2 з тобою вже не зарубається. В офлайні, звичайно, трапляються гравці з "синдромом красивої гри", але в середньому поле і там, і там стало серйознішим.

- Найбільший виграш за один турнір був вживу, чи онлайн?

- В офі, в Києві на турнірі National Cup. Тоді виграв 270 000 гривень, а в онлайні топ-занос був на PokerMatch - десь близько 100 000 гривень. Не дуже багато, та в цій справі головне стабільність.

- Крім покеру, вистачає часу на щось інше?

- Після Iron Man часу повно (посміхається). Останнім часом захопився грою на більярді, їздимо з товаришем пограти. Можу в комп'ютерні ігри покатати теж. Потрібно іноді перемикатися.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко