Досвідчений турнірний боєць Стас Галатенко став найуспішнішим гравцем Кубка України з онлайн-покеру, що відбувся на PokerMatch. Shrekpoker91 виграв 4 турніри і заробив за серію майже 350 000 гривень призових!

Чим запам'ятався йому Кубок країни, як він налаштовується на турнірний марафон і як збирає команду чемпіонів, Стас розповів в інтерв'ю сайту PokerMatch.

Стасе, ти знову став топ-1 на великій серії. Задоволений собою?

- Серія сподобалась би навіть незважаючи на особистий результат. Розпочав я не дуже, але потім поступово пішли фіналки й заноси. Звісно, командний лідерборд дуже мотивує грати всі турніри. І тут справа навіть не в призових, а в спортивному змаганні. Приємно, що наша команда знову стала №1.

Здається, це третій командний трофей для тебе?

- Так, поки що мої команди не програвали. Який я капітан? Наполегливий (посміхається)! Постійно були на зв'язку з хлопцями, говорив, що треба грати по максимуму. Ну й усі чудово себе показали. До речі, на початку серії був момент, коли на першому місці йшла інша команда, але я навіть тоді готовий був посперечатися, що ми переможемо.

Як ти налаштовуєшся на такі марафони?

- Я в покері уже понад 10 років, тож особливого настрою не потрібно. Можливо, якщо грав би мейн WSOP за 10 000 доларів, там потрібна була б якась особлива моральна підготовка. А так усе просто - відкривав турніри і грав. Вилетів, побачив табличку ре-ентрі, натиснув і продовжуєш. Бувало таке, що тиснеш ре-ентрі, а виявляється, що ти всі входи вже витратив (посміхається).

Для тебе є різниця, яка гарантія в турнірі - 150 000 гривень чи мільйон?

- Авжеж, у "мільйонниках" треба більше рейзити! В турнірах із Холдему людей багато, але склади в середньому слабкі, тож цим потрібно користуватися. А в "китайському" якраз навпаки, все щільно - багато досвідчених спортсменів грало, в тому числі регуляри кеш-гри.

Уже сьогодні на PokerMatch стартує нова серія Cocktail PONT. Братимеш участь?

- Обов'язково! Уже створили нову команду ”В бій ідуть тільки старі“, там усі міцні хлопці. Будемо грузити всі турніри й боротися за перемогу. Бачив, що 100 000 гривень для переможця "Турніроманії" буде - це теж непоганий мотиватор.

Ти досить давно граєш на PokerMatch. На твій погляд, чи змінилося поле останніми роками?

- Однозначно стало набагато більше гравців. Я не дуже знаю, як там у регулярних турнірах, але в кеші багато нових облич точно. Ну й рейк-гонки додають цікавості грати, в тому числі й на високих лімітах.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко