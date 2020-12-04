Опытный турнирный боец Стас Галатенко стал самым успешным игроком Кубка Украины по онлайн-покеру, который проходил на PokerMatch. Shrekpoker91 выиграл 4 турнира и заработал за серию почти 350 тысяч гривен призовых!

Чем запомнился ему Кубок страны, как он настраивается на турнирный марафон и как собирает команду чемпионов, Стас рассказал в интервью сайту PokerMatch.

Стас, ты снова стал топ-1 на крупной серии. Доволен собой?

- Серия понравилась бы даже невзирая на личный результат. Начал я не очень, но потом постепенно пошли финалки и заносы. Конечно, командный лидерборд очень мотивирует играть все турниры. И тут дело даже не в призовых, а в спортивном состязании. Приятно, что наша команда снова стала №1.

Кажется, это третий командный трофей для тебя?

- Да, пока мои команды не проигрывали. Какой я капитан? Настойчивый (улыбается)! Постоянно были на связи с ребятами, говорил, что нужно играть по максимуму. Ну и все отлично себя проявили. Кстати, в начале серии был момент, когда на первом месте шла другая команда, но я даже тогда готов был поспорить, что мы победим.

Как ты настраиваешься на такие марафоны?

- Я в покере уже больше 10 лет, так что особого настроя не требуется. Возможно, если бы играл мейн WSOP за 10,000, там нужна была бы какая-то особая моральная подготовка. А так всё просто - открывал турниры и играл. Вылетел, увидел табличку ре-энтри, нажал и продолжаешь. Бывало так, что жмёшь ре-энтри, а оказывается, что ты все входы уже израсходовал (улыбается).

Для тебя есть разница, какая гарантия в турнире - 150,000 гривен или миллион?

- Да, в ”миллионниках“ надо больше рейзить! В турнирах по Холдему людей много, но составы в среднем слабые, так что этим нужно пользоваться. А в ”китайском“ как раз наоборот, всё плотно - много опытных спортсменов играло, в том числе регуляры кэш-игры.

Уже сегодня на PokerMatch стартует новая серия Cocktail PONT. Будешь участвовать?

- Обязательно! Уже создали новую команду ”В бой идут одни старики", там все крепкие ребята. Будем грузить все турниры и бороться за победу. Видел, что 100 000 гривен для победителя "Турниромании" будет - это тоже хороший мотиватор.

Ты довольно давно играешь на PokerMatch. На твой взгляд, изменилось поле за последние годы?

- Однозначно стало намного больше игроков. Я не очень знаю, как там в регулярных турнирах, но в кэше много новых лиц точно. Ну и рейк-гонки добавляют интерес играть, в том числе и на высоких лимитах.

Интервью подготовил Евгений Смертенко