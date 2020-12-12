Опытный и успешный регуляр PokerMatch 27-летний Александр "ayo" уже стал двукратным победителем турниров серии Cocktail PONT. В интервью журналисту PokerMatch Саша рассказал о своей любимой дисциплине, главной ошибке в карьере и принципиальном противнике.

- Саша, отличный старт серии! Не ожидал от себя такой прыти?

- Да, пока всё здорово складывается. Такого со мной никогда не было. Две победы, много финалок - ощущаю апстрик. На серии играю все дисциплины по максимуму входов, так что на пике одновременно 13 столов получается. Немного непривычно. В молодости и побольше играл, но уже не такой бодрый (улыбается).

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- Мы с тобой познакомились в офлайне. А начинал ты онлайн?

- Да, 10 лет назад. Но потом совершил большую ошибку - практически полностью сосредоточился на игре вживую. Там слабые составы, и это подкупает, но одновременно ты сам перестаёшь прогрессировать. В какой-то момент я это понял и пару лет назад вернулся в онлайн. Поначалу много проигрывал, но при этом улучшал уровень своей игры.

- Насколько я помню, ты стал одним из победителей нашего прошлогоднего супермарафона Iron Man. Как ты выжил там вообще?

- До сих пор вспоминаю эту акцию (улыбается). Три месяца каждый день с 10 утра и до позднего вечера приходилось играть все турниры. Долго отходил потом. Уже даже привычка появилась - после финиша акции, помню, просыпался и сразу включал компьютер.

- Ты больше турнирный боец или кэшевик?

- Скорее кэшевик. Турниры подключаю, только когда есть акции хорошие или серии, а на PokerMatch они почти всегда есть. Лидерборды - отличная мотивация играть по максимуму. Любимая дисциплина? Все-таки Омаха.

- Помню, как ты рубился с Олей Ермольчевой в Китай на серии в Киеве. Отыгрался?

- Какое там. Недавно на PokerMatch Оля меня в поздней стадии турнира по OFC ободрала без шансов. Так что она теперь мой самый принципиальный соперник (улыбается).

- Тебе комфортно на PokerMatch?

- Безусловно. Сейчас это мой основной рум. Что нравится? Поле игроков и в кэше, и в МТТ, акции, рейкбек. Да и софт очень приличный. Думаю, на втором месте в мире сейчас. Всё отлично!



Александр "ayo" Березовский. Фото: PokerMatch UA Millions

- Знаю, что ты не большой любитель делить за финалками.

- Есть такое. Тут ещё момент, связанный с акцией. В ”Коктейле“, например, хочется сделать побольше нокаутов, чтобы набрать больше очков в лидерборд. Да и команде в зачёте GipsyTeam принести побольше очков. Спортивный момент тоже есть, приятно получить медаль или кубок!

- Кстати, о команде. Ваша пятёрка "В бой идут одни старики" опять рванула вперёд. Конкурентов не замечаете, похоже?

- Просто очень сильные ребята в команде (улыбается). Каждый из нас играет все турниры, и подстраховываем друг друга. Сегодня ты затащил, завтра кто-то из ребят, а вместе получается результат.

- Когда пересекаешься с партнёрами по команде за столом, как играете друг против друга?

- И ты туда же! Нам в чате за столом часто пишут, что, мол, мы знаем руки друга и подыгрываем. Ерунда это всё! Мне кажется, что те, кто так пишут, сами нечисты на руку. Каждый из нас играет свою игру, и выбиваем друг друга так же, как других соперников. Потом смеёмся в чате: ”как ты меня сегодня закрыл!“

- Ты уже давно в деле. На твой взгляд, как изменился покер за 10 лет?

- Ну, нам, регулярам, точно сложнее стало, особенно в онлайне. Новички приходят уже подкованные, и многие быстро прогрессируют. Никто на 7-2 с тобой уже не зарубается. В офлайне, конечно, случаются игроки с ”синдромом красивой игры“, но в среднем поле и там, и там стало посерьёзнее.

- Самый большой выигрыш за один турнир был вживую или онлайн?

- В оффе, в Киеве на турнире National Cup. Тогда выиграл 270,000 гривен, а в онлайне топ-занос был на PokerMatch - где-то около 100,000 гривен. Не очень много, но в этом деле главное стабильность.

- Кроме покера, хватает времени на что-то ещё?

- После Iron Man времени полно (улыбается). В последнее время увлёкся игрой на бильярде, ездим с другом играть. Могу в компьютерные игры покатать тоже. Нужно иногда переключаться.

Интервью подготовил Евгений Смертенко