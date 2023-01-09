Фил Хельмут – один из тех покеристов, который очень любит, чтобы сообщество участвовало в его жизни и знало все его планы. Рекордсмен по количеству браслетов WSOP дружит со многими бизнесменами и спортсменами, особенно с баскетболистами Golden State Warriors.

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Благодаря своим знакомствам "Poker Brat" имеет возможность путешествовать по миру. В твиттере он заявил, что в апреле проведёт насыщенный уик-энд в Южной Корее, Франции и Великобритании.

Korea April 11-21, then Paris April 23rd for Paris St Germain game and dinner at stadium w the PSG team, and poker w Neymar, then April 25-30 filming High Stakes Cash games at @DTD_Club w @rob_yong_ and Leon. Around the world in 21 days! #POSITIVITY pic.twitter.com/uzc1MvrMie — phil_hellmuth (@phil_hellmuth) January 7, 2023

Фил Хельмут посетит Париж, чтобы сходить на матч футбольного клуба ПСЖ. Потом, как он сам заверяет, поужинает с игроками команды и отправится вместе с Неймаром в Ноттингем.

Там в местном казино Dusk Till Dawn состоится кэш-игра с высокими ставками. Кроме Хельмута и Неймара, его также посетят босс казино King's Леон Цукерник и ещё один известный бизнесмен Роб Йонг. Большая покерная игра в Англии пройдёт с 25 по 30 апреля.