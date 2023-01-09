Філ Хельмут – один із тих гравців, який дуже любить, щоб покерне товариство брало участь у його житті та знало всі його плани. Рекордсмен за кількістю браслетів WSOP товаришує з багатьма бізнесменами та спортсменами, особливо з баскетболістами Golden State Warriors.

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Завдяки своїй славі та знайомствам "Poker Brat" має можливість подорожувати світом. У твіттері він заявив, що у квітні проведе насичений уїк-енд у Південній Кореї, Франції та Англії.

Korea April 11-21, then Paris April 23rd for Paris St Germain game and dinner at stadium w the PSG team, and poker w Neymar, then April 25-30 filming High Stakes Cash games at @DTD_Club w @rob_yong_ and Leon. Around the world in 21 days! #POSITIVITY pic.twitter.com/uzc1MvrMie — phil_hellmuth (@phil_hellmuth) January 7, 2023

Філ Хельмут завітає до Парижа, щоб сходити на матч футбольного клубу ПСЖ. Потім, як він сам запевняє, повечеряє з гравцями команди та вирушить разом із Неймаром до Ноттінгема.

Там у місцевому казино Dusk Till Dawn відбудеться кеш-гра із високими ставками. Окрім Хельмута та Неймара, туди також завітають власник казино King's Леон Цукерник та ще один відомий бізнесмен Роб Йонг. Велика покерна гра в Англії пройде з 25 по 30 квітня.