Сайт GPI опубликовал результаты всех покеристов мира в живых турнирах за 2022-й год. Игрокам начислялись очки за попадание в ITM на крупных международных событиях. Лучший сезон среди всех украинских покеристов провёл Андрей Любовецкий, которому второй год подряд удалось выиграть браслет WSOPE.

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Уроженец Хмельницкого почти в 2 раза обогнал за набранными очками Владимира Дрокина. Также пятёрку лучших в рейтинге составили Ренат Богданов, Роман Веренько и Андрей Данилюк. Совсем немного от лидеров отстал легендарный украинский покерист Игорь Ярошевский.

Самый большой выигрыш в 2022 году Андрей Любовецкий получил на ЕРТ в Праге. В хайроллерском турнире с бай-ином 10 300 долларов он стал раннер-апом, выиграв 439 000 долларов. Ещё 184 000 долларов Любовецкий заработал на ЕРТ в Монте-Карло.

В то же время украинец сумел выиграть золотой браслет Мировой серии покера в Розвадове, который принёс ему 47 000 долларов. Также Андрей Любовецкий показал лучший результат среди всех украинских игроков на Мировой серии покера, которая проходила летом в Лас-Вегасе. Там он оформил 4 ITM на общую сумму призовых более 100 000 долларов, дважды остановившись на предфинальной стадии.

Главным достижением Любовецкого в 2022 году стало ещё и то, что теперь он сравнялся с Алексеем Ковальчуком по количеству выигранных браслетов Мировой серии покера. Теперь в Украине есть 2 игрока с двумя браслетами WSOP.