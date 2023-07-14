Закончились 7 турнирных дней крупнейшего в истории Main Event WSOP с бай-ином 10 000 долларов. Гигантское поле с 10 043 участников сократилось до 15 игроков. Все они сразятся за почетный титул чемпиона мира и рекордный приз в размере 12 100 000 долларов.

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Среди претендентов на титул есть украинский игрок. Руслан Придрик – опытный покерист, выигравший за карьеру в живых турнирах более 460 000 долларов. Правда, на Мировой серии покера особых успехов у него не было. Турнир Main Event WSOP-2023 точно станет самой яркой страницей в биографии украинца.

В Главном событии осталось 15 игроков. Минимальная выплата составляет 430 200 долларов. Лидирует на стадии двух столов испанец Хуан Масейрас. Украинец имеет стек 57 ББ, занимая шестую строчку в чип-каунте. У Руслана Придрыка есть все шансы попасть в историю украинского покера как первый чемпион мира.

Также стоит отметить результат ещё одного украинца, который выбыл по итогам Day7. Ярослав Огульчанский не смог раскрутиться с короткого стека, финишировав 37-м. Он получил выплату в размере 229 000 долларов.

Решающая стадия Main Event WSOP транслируются каждый день на ютуб-площадке. Сегодня турнир возобновляется традиционно в 23:00 по киевскому времени.