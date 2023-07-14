Завершилися 7 турнірних днів найбільшого в історії Main Event WSOP із бай-іном 10 000 доларів. Гігантське поле з 10 043 учасників скоротилося до 15 гравців. Усі вони змагатимуться за почесний титул чемпіона світу та рекордний приз 12 100 000 доларів.

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Серед претендентів на титул є українець. Руслан Придрик – це досвідчений гравець, який за свою кар'єру виграв у живих турнірах понад 460 000 доларів. Щоправда, на Світовій серії покеру раніше успіхів він не мав. Main Event WSOP-2023 точно стане найяскравішою сторінкою у його покерній біографії.

Зараз у турнірі 15 гравців. Мінімальна виплата складає 430 200 доларів. Лідирує на стадії двох столів іспанець Хуан Масейрас. Українець має стек 57 ВБ, посідаючи 6 місце у чип-каунті. Руслан Придрик має всі шанси увійти в історію українського покеру як перший чемпіон світу.

Також варто відзначити результат ще одного гравця з України, який вибув за підсумками 7-го дня. Ярослав Огульчанський не зумів розкрутитися, завершивши турнір на 37 місці. Він отримав 229 000 доларів.

Вирішальна стадія Main Event WSOP транслюється щодня на ютуб-майданчику. Сьогодні турнір поновиться традиційно о 23:00 за київським часом.