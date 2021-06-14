Не так давно мы рассказывали, что Имсирович выиграл 5 (!) турниров хайроллеров за последние пол года, и даже на этом он не остановился.

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На днях Али стал триумфатором очередного турнира серии US Poker Open с бай-ином 10 тысяч долларов. Всего соревнования собрали 99 участников, а финальный стол получился, без преувеличения, звездным. Здесь и настоящая легенда покера и 4-й в списке самых успешных покеристов в истории 61-летний Эрик Сайдел, и Кэри Кац, который в том же рейтинге занимает 10-ю строчку, и Ванесса Кейд, которая недавно выиграла 1.5 млн долларов в онлайн-турнире на 70 тысяч участников…

Однако остановить Имсировича не удалось никому. В частности, Сайдел вылетел пятым (74 250 долларов призовых), Кейд – четвертым (94 050), а Кац – третьим (118 800). В хедз-апе соперником Али стал Эндрю Лихтенбергер, да и он продержался недолго. Поэтому Имсирович выиграл свой уже шестой живой турнир в этом году и положил в карман еще 217 800 долларов. Всего же с начала 2021 он завоевал уже около 1.5 млн баксов призовых.