Успешная украинская покер-про Иванна "ivannessaa" Соя стала участницей финального стола на живом турнире хайроллеров серии RPT в Беларуси.

Что интересно, для Иванны это был первый офлайн опыт за пределами Украины, но это не помешало ей добиться хорошего результата. Турнир с бай-ином 1 100 долларов собрал более 30 участников и растянулся на несколько дней. В итоге, 9 лучших игроков оказались за финальным столом и среди них сразу трое украинцев. Кроме ivannessaa, это Евгений Громов и Владимир Кисиль.

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Все три представителя Украины попали в призовую шестерку. Владимир Кисиль финишировал пятым, заработав 3 100 долларов, а после него стол покинула Соя. Четвертое место принесло Иванне 4 400 долларов. Этот результат становится еще более впечатляющим если учесть, что ivannessaa отобралась на турнир через онлайн-сателлит.

Лучше всего среди украинцев выступил Евгений Громов, которому удалось выйти в хедз-ап. В решающей дуэли он, правда, уступил белорусу Артему Панасюку. Чемпион получил 11 650 долларов призовых, а Громову достались 8 250 долларов.