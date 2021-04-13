Успішна українська покер-про Іванна "ivannessaa" Соя стала учасницею фінального столу на живому турнірі хайролерів серії RPT у Білорусі. Що цікаво, для Іванни це був перший офлайн досвід за межами України, та це не завадило їй добитися хорошого результату.

Турнір із бай-іном 1 100 доларів зібрав понад 30 учасників і розтягнувся на кілька днів. У підсумку, 9 найкращих опинилися за фінальним столом і серед них одразу троє українців. Окрім ivannessaa, це – Євген Громов та Володимир Кісіль.

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Усі три представники України потрапили до призової шестірки. Володимир Кісіль фінішував п’ятим, заробивши 3 100 доларів. Після нього стіл покинула Соя. Четверте місце принесло Іванні 4 400 доларів. Цей результат ще більш вражаючий, якщо зважити на те, що ivannessaa відібралася на турнір через онлайн-сателіт.

Найкраще ж серед українців виступив Євген Громов, якому вдалося вийти у хедз-ап. У вирішальній дуелі він, щоправда, поступився білорусу Артему Панасюку. Чемпіон отримав 11 650 доларів призових, а Громову дісталися 8 250 баксів.