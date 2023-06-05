Популярность формата Mystery Bounty растёт с каждым годом. На Мировой серии покера такие турниры пользуются особой популярностью. На этот раз в событии Mystery Millions было зафиксировано 18 188 входов.

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Каждый участник заплатил 1 000 долларов в надежде стать миллионером. Призовой фонд турнира составил 4 587 950 долларов, почти половину от этой суммы забрали Шант Марашлян и Патрик Лиан просто за выбивание соперников.

Марашлян отреагировал очень скромно. Все, что волновало миллионера после безумного выигрыша – это налоги. А вот Лиан эмоций не сдерживал.

Турнир Mystery Millions продолжается до сих пор. В игре остаётся 36 участников. Победитель этого события вместе с браслетом WSOP тоже получит свой 1 000 000 долларов.