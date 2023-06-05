Популярність формату Mystery Bounty зростає з кожним роком. На Світовій серії покеру такі турніри користуються особливою популярністю. Цього разу у події Mystery Millions було зафіксовано 18 188 входів.

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Кожен учасник заплатив 1 000 доларів, сподіваючись перетворити їх на мільйон. Загальний призовий фонд турніру склав 4 587 950 доларів. Майже половина від цієї суми дісталася Шанту Марашляну та Патріку Ліану просто за вибивання суперників.

Марашлян відреагував дуже скромно. Все, що хвилювало мільйонера після шаленого виграшу – це податки. А ось Ліан емоцій не стримував.

Турнір Mystery Millions продовжується. У грі залишається 36 учасників. Переможець цієї події разом із браслетом WSOP теж отримає свій 1 000 000 доларів.