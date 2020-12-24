На PokerMatch пройдут четыре Мейн Ивента с гарантиями до 2 миллионов гривен.

В крупнейшем украинском руме PokerMatch стартовал финальный отрезок праздничной серии Cocktail PONT.

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В турнирах на выходных игроки имеют возможность разделить 5,600,000 гривен и стать чемпионом одного из четырех Мейн Ивентов по различным видам покера. "Вишенкой на торте" станет Main Cocktail PKO с гарантией 2 миллиона гривен и стартовым взносом 500 гривен!

В пятницу и субботу в 19:30 по Киеву спортсмены будут бороться за трофеи Главных событий по OFC и Омахе с гарантиями 1 миллион и 500 тысяч гривен соответственно. Призовые в этих турнирах находятся на рекордной отметке, поэтому любителям Китайского покера и PLO обязательно нужно попробовать свои силы, тем более что бай-ины достаточно скромные.

А решающим днем ​​серии, конечно же, станет воскресенье, 27 декабря. В этот день состоятся сразу два Мейн Ивента по Холдему, которые не оставят равнодушными ни одного поклонника турнирной игры.

Main Cocktail Light будет интересен в первую очередь начинающим игрокам, ведь бай-ин на турнир составляет мизерные 100 гривен за гарантию как минимум 150 тысяч гривен. Турнир начнется в 17:00, и его ни в коем случае нельзя пропускать.

А в 18:00 по Киеву стартует одно из крупнейших покерных событий года – Main Cocktail PKO с гарантией 2 миллиона гривен. Вот это программа!

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