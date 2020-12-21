На PokerMatch стартовала акция "Новогодние миссии" с призовым фондом 1 250 000 гривен.

В новый год с новым банкроллом! Крупнейший украинский покерный рум PokerMatch приглашает игроков выполнять простые задачи и сложить гору подарков под праздничную елку. Ежедневно победители будут делить между собой 50 000 гривен, а общий призовой фонд акции, которая будет проходить с 21 декабря по 14 января, составит 1 250 000 гривен!

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Для того чтобы получить приз, нужно выбрать "Новогодние миссии" в лобби, нажать кнопку "Участвовать" и набрать три зачетных очка в лидерборд из расчета один балл за миссию.

Ежедневно игрокам предстоит пройти три миссии:

1. Сгенерировать определенное количество рейка за кэш-столами Холдема, Омахи или OFC на любых лимитах.

2. Выиграть 5 Windfall-турниров с различными бай-инами.

3. Попасть в призы МТТ-турнира по Холдему, Омахе или OFC (включая сателлиты).

Участники, выполнившие все задания, разделят призовой фонд. Все просто!

Узнайте полные правила акции на официальной странице PokerMatch и вступайте в игру, ведь "Новогодние миссии" уже стартовали!

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2 500 гривен на счет и делайте первые шаги в мире спортивного покера!

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