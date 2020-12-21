На PokerMatch стартувала акція "Новорічні місії" з призовим фондом 1 250 000 гривень.

У новий рік із новим банкролом! Найбільший український покерний рум PokerMatch запрошує гравців виконувати прості завдання і складати купу подарунків під святкову ялинку. Щодня переможці будуть ділити між собою 50 000 гривень, а загальний призовий фонд акції, що проходитиме з 21 грудня до 14 січня включно, складе 1 250 000 гривень!

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Для того щоб отримати приз, потрібно вибрати "Новорічні місії" в лобі, натиснути кнопку "Брати участь" і набрати три залікові очка в лідерборд з розрахунку один бал за місію.

Щодня гравцям потрібно буде пройти три місії:

1. Згенерувати певну кількість рейку за кеш-столами Холдему, Омахи або OFC на будь-яких лімітах.

2. Виграти 5 Windfall-турнірів із різними бай-інами.

3. Потрапити в призи МТТ-турніру з Холдему, Омахи або OFC (включаючи сателіти).

Учасники, які виконали всі завдання, розділять призовий фонд. Усе просто!

Дізнайтеся повні правила акції на офіційній сторінці PokerMatch і вступайте у гру, адже "Новорічні місії" вже стартували!

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