Мільйони призових у фінальному вікенді серії Cocktail PONT
На PokerMatch пройдуть чотири Мейн Івенти з гарантіями до 2 000 000 гривень.
У найбільшому українському румі PokerMatch стартував фінальний відрізок святкової серії Cocktail PONT.
Читайте також: 50 000 гривень щодня в новорічних місіях на PokerMatch
У турнірах на вихідних гравці мають можливість розділити 5,600,000 гривень і стати чемпіоном одного з чотирьох Мейн Івентів з різних видів покеру. "Вишенькою на торті" стане Main Cocktail PKO з гарантією 2 000 000 гривень і стартовим внеском 500 гривень!
У п'ятницю та суботу о 19:30 за Києвом спортсмени змагатимуться за трофеї Головних подій з OFC та Омахи з гарантіями 1 000 000 і 500 000 гривень відповідно. Призові в цих турнірах знаходяться на рекордній позначці, тому любителям Китайського покеру і PLO обов'язково потрібно спробувати свої сили, тим більше що бай-іни досить скромні.
А вирішальним днем серії, звичайно ж, стане неділя, 27 грудня. У цей день відбудуться одразу два Мейн Івенти по Холдему, які не залишать байдужими жодного шанувальника турнірної гри.
Main Cocktail Light буде цікавий в першу чергу гравцям-початківцям, адже бай-ін на турнір становить мізерні 100 гривень за гарантії аж 150 000 гривень. Турнір розпочнеться о 17:00, і його в жодному разі не можна пропускати.
А о 18:00 за Києвом стартує одна з найбільших покерних подій року – Main Cocktail PKO з гарантією 2 000 000 гривень. Оце так програма!
Дивіться повний розклад вікенду на офіційній сторінці PokerMatch і бронюйте місця за столами. Свято покеру чекає на вас!
Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок та підкорюйте вершини спортивного покеру!
Грайте в покер будь-де, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!
Поділитися новиною
-
Китайський студент побореться за 2,5 мільйони доларів і звання чемпіона світу24 грудня 2020 , 16:32
-
11 найдостойніших: оголосили список претендентів на єдине місце у "Залі покерної слави"18 грудня 2020 , 14:18
-
118 тисяч доларів за 4 години: Негреану відроджує інтригу в битві з Полком22 грудня 2020 , 11:57