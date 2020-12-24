На PokerMatch пройдуть чотири Мейн Івенти з гарантіями до 2 000 000 гривень.

У найбільшому українському румі PokerMatch стартував фінальний відрізок святкової серії Cocktail PONT.

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У турнірах на вихідних гравці мають можливість розділити 5,600,000 гривень і стати чемпіоном одного з чотирьох Мейн Івентів з різних видів покеру. "Вишенькою на торті" стане Main Cocktail PKO з гарантією 2 000 000 гривень і стартовим внеском 500 гривень!

У п'ятницю та суботу о 19:30 за Києвом спортсмени змагатимуться за трофеї Головних подій з OFC та Омахи з гарантіями 1 000 000 і 500 000 гривень відповідно. Призові в цих турнірах знаходяться на рекордній позначці, тому любителям Китайського покеру і PLO обов'язково потрібно спробувати свої сили, тим більше що бай-іни досить скромні.

А вирішальним днем серії, звичайно ж, стане неділя, 27 грудня. У цей день відбудуться одразу два Мейн Івенти по Холдему, які не залишать байдужими жодного шанувальника турнірної гри.

Main Cocktail Light буде цікавий в першу чергу гравцям-початківцям, адже бай-ін на турнір становить мізерні 100 гривень за гарантії аж 150 000 гривень. Турнір розпочнеться о 17:00, і його в жодному разі не можна пропускати.

А о 18:00 за Києвом стартує одна з найбільших покерних подій року – Main Cocktail PKO з гарантією 2 000 000 гривень. Оце так програма!

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