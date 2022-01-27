Итан Яу – автор одного из самых популярных покерных каналов на ютубе. Он успешно ведет свой канал и стабильно играет в "плюс". Только в МТТ-турнирах за прошлый год Итан заработал более 300 000 долларов.

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Если добавить к турнирным успехам еще и кэш, а также вычесть затраты, то чистый профит Итана Яу в 2021 году составил около 210 000 долларов. Также стример имеет неплохой заработок от своего ютуб-канала. Там у него 127 тысяч подписчиков. Благодаря 20 миллионам просмотров прибыль с канала за год составила 187 000 долларов.

Профит Итана Яу / Фото с твиттера

Успехи "Rampage Poker" не остались незамеченными авторитетными покерными ресурсами. Сейчас Итан Яу выдвинули на Global Poker Awards в категории "Лучший влогер", где его конкурентами за титул будут Джаман Бёртон, Райан Депауло и Брэд Оуэн.