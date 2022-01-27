Ітан Яу – автор одного з найпопулярніших покерних каналів на ютубі. Він успішно веде свій канал та стабільно грає у "плюс". Лише у МТТ-турнірах протягом року Ітан заробив понад 300 000 доларів.

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Якщо додати до турнірних успіхів ще й кеш та відняти витрати, то чистий профіт Ітана Яу у 2021 році складає понад 210 000 доларів. Також стрімер має непоганий заробіток від свого ютуб-каналу. Там у нього 127 тисяч підписників. Завдяки 20 мільйонам переглядів він додатково збагатився ще на 187 000 доларів.

Профіт Ітана Яу / Фото з твіттеру

Успіхи "Rampage Poker" не залишилися непоміченими авторитетними покерними ресурсами. Наразі Ітана Яу висунули на Global Poker Awards у категорії "Кращий влогер", де його конкурентами за титул будуть Джаман Бертон, Райан Депауло та Бред Оуен.