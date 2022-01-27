"Білий маг", як віднедавна називають Філа Хельмута, виграв 7 поспіль раундів в рамках High Stakes Duel. Саме Том Дван в серпні минулого року перервав блискучу серію легенди.

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До матчу-реваншу, де експерти і глядачі фаворитом вважали Тома Двана, Хельмут підійшов у всеозброєнні. Філ грав максимально обережно у сумнівних спотах, а коли вимагала ситуація, не цурався 3-бетити. Том Дван доволі швидко розгубив левову частку стеку, а у співвідношенні фішок 3:1 Хельмут рідко не бере свого.



Покерна дуель Філа Хельмута і Тома Двана / фото PokerGO

У вирішальній роздачі Філ виграв монетку із А-К проти 8-8, король прийшов уже на флопі. Попри локальну звитягу, "Білий маг" не поспішає спочивати на лаврах. В High Stakes Duel суперники грають до трьох перемог, а зараз рахунок нічийний – 1:1. В наступному поєдинку, якщо хтось із суперників не відмовиться від продовження, і Хельмут і Дван ризикуватимуть уже 400 тисячами доларів.