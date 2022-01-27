"Белый маг", как с недавних пор называют Фила Хельмута, выиграл 7 подряд раундов в рамках High Stakes Duel. Именно Том Дван в августе прошлого года прервал блестящую серию Легенды.

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К матчу-реваншу, где эксперты и зрители фаворитом считали Тома Двана, Хельмут подошел во всеоружии. Фил играл максимально осторожно в сомнительных спотах, а когда требовала ситуация, не чурался агрессивно 3-бетить. Том Дван довольно быстро растерял львиную долю стека, а в соотношении фишек 3:1 Хельмут редко проигрывает.



Покерная дуэль Фила Хельмута и Тома Двана / фото PokerGO

В решающей раздаче Фил потащил монетку АК против 8-8, король пришел уже на флопе. Несмотря на локальную победу, "Белый маг" не спешит почивать на лаврах. В High Stakes Duel соперники играют до трех побед, а сейчас счет ничейный – 1:1. В следующем поединке, если кто-то из соперников не откажется от продолжения, и Хельмут и Двана будут рисковать уже 400 тысячами долларов.