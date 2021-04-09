Вице-чемпион WSOP Main Event 2018 Тони Майлс вновь примет участие в шоу American Ninja Warrior.

Это популярный в США телевизионный проект, в котором участники пытаются преодолеть полосу препятствий с серьезными физическими испытаниями. После того, как в 2018 году Майлс финишировал вторым в Главном событии Мировой серии и выиграл 5 млн долларов, он, видимо, решил серьезно прокачать свою физическую форму.

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Дополнительным стимулом стало пари с добрым другом Майлса и тоже успешным покер-про Шоном Дибом. Тони поставил 5 тысяч долларов на то, что за 3 года (пари заключили в 2019) сможет преодолеть квалификационную дистанцию American Ninja Warrior. Если бы Майлс справился с первой попытки, Диб заплатил бы ему 125 тысяч долларов, со второй – 100 тысяч, с третьей – 75 тысяч долларов.

В 2019 Майлс впервые принял участие в American Ninja Warrior, однако не смог преодолеть дистанцию. В прошлом году ему помешала пандемия, поэтому сейчас у Тони последний шанс выиграть пари и заработать 75 тысяч баксов. Он уже объявил о том, что прошел отбор на шоу и активно готовится к участию. Удастся ли Майлсу утереть нос Шону Дибу узнаем 31 мая.



Майлс заметно набрал массу / фото: cardplayer