Віце-чемпіон WSOP Main Event 2018 Тоні Майлс знову візьме участь в шоу American Ninja Warrior.

Це популярний у США телевізійний проект, в якому учасники намагаються подолати смугу перешкод зі серйозними фізичними випробуваннями. Після того, як у 2018 році Майлс фінішував другим в Головній події Світової серії і виграв 5 млн доларів, він, вочевидь, вирішив серйозно прокачати свою фізичну форму.

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Додатковим стимулом стало парі із добрим другом Майлса і теж успішним покер-про Шоном Дібом. Тоні поставив 5 тисяч доларів на те, що за 3 роки (парі уклали в 2019) зможе подолати кваліфікаційну дистанцію American Ninja Warrior. Якби Майлс впорався з першої спроби, Діб заплатив би йому 125 тисяч доларів, з другої – 100 тисяч, з третьої – 75 тисяч доларів.

У 2019 Майлс вперше взяв участь у American Ninja Warrior, проте не зміг подолати дистанцію. Минулого року йому завадила пандемія, тож зараз у Тоні останній шанс виграти парі і заробити 75 тисяч баксів. Він вже оголосив про те, що пройшов попередній відбір на шоу і активно готується до участі. Чи вдасться Майлсу втерти носа Шону Дібу дізнаємося 31 травня.



Майлс помітно набрав масу / фото: cardplayer