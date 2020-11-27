На днях представители одного из самых известных казино планеты "Bellagio" объявили о том, что меняют название своей культовой покер-комнаты с "Bobby's Room" на "Legends Room".

Незначительное казалось бы событие вызвало громкую реакцию покерного сообщества в соцсетях. В основном – отрицательную. Все потому, что за несколько десятилетий Bobby's Room стала действительно легендарным местом.

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Покер-комнату назвали так в честь Бобби Болдуина – чемпиона WSOP Main Event 1978 и владельца четырех браслетов Мировой серии. В начале 1990-х он стал одним из руководителей Bellagio и решил создать специальное место для кэш-игр с самыми высокими ставками.



Бобби Болдуин

Так и появилась Bobby's Room. Внутри здесь изысканный интерьер, дорогая мебель, два покерных стола, гигантские телевизоры и далее в таком же духе. Чтобы попасть сюда надо быть либо признанным покер-профи, либо иметь очень толстый кошелек. Лимитов для ставок у Bobby's Room нет. Игра с блайндами 2500/5000 долларов и выше здесь – привычное явление. Неудивительно, что постоянными гостями здесь всегда были Дойл Брансон, Фил Айви, Эли Элезра, Барри Гринстайн и другие профи.

Однако в 2018 Бобби Болдуин покинул сеть в которую входит Bellagio и перебрался на работу к их конкурентам. Сначала функционеры, несмотря на это, планировали оставить знаменитое название, но недавно передумали. Так что теперь комната получила нейтральное название "Legends Room". Решение резко раскритиковали многие профи, в частности, Ник Шульман и Айзек Хакстон.

Зато в соцсетях высказали мнение, что если и менять название Bobby's Room, то уже на "Doyle's Vault", ведь именно дедушка Брансон годами был главным гостем комнаты.