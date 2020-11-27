Днями представники одного із найвідоміших казино планети "Bellagio" оголосили про те, що змінюють назву своєї культової покер-кімнати з "Bobby's Room" на "Legends Room".

Незначна здавалося би подія викликала гучну реакцію покерної спільноти у соцмережах. Здебільшого – негативну. Усе тому, що за кілька десятиліть Bobby's Room стала дійсно легендарним місцем.

Читайте також: Українець поборовся із зірками покеру за 880 тисяч доларів

Покер-кімнату назвали так на честь Боббі Болдуїна – чемпіона WSOP Main Event 1978 та власника загалом чотирьох браслетів Світової серії. На початку 1990-х він став одним з керівників Bellagio і вирішив створити спеціальне місце для кеш-ігор із найвищими ставками.



Боббі Болдуїн

Так і з’явилася Bobby's Room. Усередині тут вишуканий інтер’єр, дорогі меблі, два покерні столи, велетенські телевізори і далі в такому ж дусі. Щоб потрапити сюди треба бути або визнаним покер-профі, або мати дуже товстий гаманець. Лімітів для ставок у Bobby's Room немає. Гра із блайндами 2500/5000 доларів і вище тут – звичне явище. Не дивно, що постійними гостями тут завжди були Дойл Брансон, Філ Айві, Елі Елезра, Барі Грінстайн та інші профі.

Проте у 2018 Боббі Болдуїн покинув мережу в яку входить Bellagio і перебрався на роботу до їхніх конкурентів. Спочатку функціонери, попри це, планували залишити знамениту назву, та нещодавно передумали. Тож тепер кімната отримала нейтральну назву "Legends Room". Рішення різко розкритикували чимало профі, зокрема, Нік Шульман та Айзек Хакстон.

Натомість, у соцмережах вислови думку, що якщо й змінювати назву Bobby's Room, то вже на "Doyle's Vault", адже саме дідусь Брансон роками був головним гостем кімнати.