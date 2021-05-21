История Шуттена – доказательство, что справедливость все-таки существует. В покере этот парень никогда звезд с неба не хватал: его лучшим результатом в турнирах было третье место в Мейн Ивенте WSOPC 2019. Тогда наш герой заработал 135 тысяч баксов.

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Триумф на главном событии WPT SHRPO стал для американца настоящим прорывом. Он победил рекордное поле из 2,5 тысяч входов, откусив самый большой кусок от огромного призового фонда, составившего почти 8 миллионов долларов!

Шуттен заработал 1,26 миллиона "зеленых". После победы усталый парень рассказал журналистам, что он помогал бороться с пандемией:

Моя победа – это настоящая награда за то время, что я был в госпитале и видел Covid-19 вблизи.

Отметим, что Брэк является отцом четверых детей, поэтому он легко найдет, куда "пристроить" выигранный куш.