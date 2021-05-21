Історія Шуттена — доказ, що справедливість таки існує. В покері цей хлопець ніколи зірок з неба не хапав: його найкращим результатом у живих турнірах було третє місце в Мейн Івенті WSOPC 2019. Тоді Брек заробив 135 тисяч баксів.

Читайте також: 1,7 мільйона баксів за три тижні: австралійський покерист набрав фантастичну форму

Тож тріумф на Головної Події WPT SHRPO став для американця справжнім проривом. Він переміг рекордне поле із 2,5 тисяч входів, відкусивши найбільший шматок від величезного призового фонду, який склав майже 8 мільйонів доларів!

Шуттен заробив 1,26 мільйона "зелених". Після звитяги втомлений хлопець розповів журналістам, що він допомагав боротися з пандемією:

Моя перемога — то справжня винагорода за той час, що я був в госпіталі і бачив Covid-19 зблизька.

Відзначимо, що Брек є батьком чотирьох дітей, тому він легко знайде, куди "прилаштувати" виграний куш.