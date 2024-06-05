Миллион с первой попытки – невероятный успех австралийца под аккомпанемент украинского везения

К чемпионскому браслету WSOP покеристам порой надо идти годами, если не десятилетиями. Впрочем, иногда случаются и совершенно противоположные, почти невероятные истории.

Турнир Mystery Millions с бай-ином в тысячу долларов стал пока крупнейшим на WSOP-2024, собрав более 18 тысяч входов. По условиям соревнований в формате Mystery Bounty, игроки в специальной лотерее разыгрывают награды за выбивание соперников.

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Именно в такой лотерее извлечь самый большой приз удалось украинцу Валентину Шабельнику, который неожиданно для себя стал долларовым миллионером, при том, что в турнире занял лишь 528-е место.

На миллион разбогател и 24-летний Малькольм Трейнер. Ему, правда, пришлось попотеть куда серьезнее чем украинцу. Свой миллион австралиец получил за первое место в турнире, добавив к нему еще и чемпионский браслет, о котором мечтает едва ли не каждый покерист. Интересно, что для самого Малькольма это был первый турнир WSOP в жизни!

Не буду врать, я немного волновался и сделал несколько ошибок. Однако впоследствии я успокоился и делал то, что должен. Просто играл за финальным столом и пытался отстраниться от мыслей о деньгах,

– сказал Трейнер после победы.

В хедз-апе Малькольм победил американца Карсона Ричардса, которому досталось 536 тысяч долларов.

Добавим, что кроме упомянутого Шабельника, стать призерами Mystery Millions смогли еще двое украинцев: Ростислав Сабищенко – 189 место (5 980 долларов призовых + баунти 25 тысяч) и Ольга Ермольчева – 660 место (2 460 долларов).

Проспал свое счастье

Обладатель трех браслетов WSOP Энсон Цанг во время нынешней Мировой серии с комфортным стеком перешел во второй день турнира с бай-ином 1 500 долларов. Цанг имел шанс побороться за трофей, но вместо этого проспал начало нового этапа соревнований, не услышав будильник. Несмотря на то, он все равно заработал около 4 тысяч долларов.