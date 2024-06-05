Мільйон з першої спроби – неймовірний успіх австралійця під акомпанемент українського везіння

До чемпіонського браслета WSOP покеристам часом треба йти роками, якщо не десятиліттями. Втім іноді трапляються і цілком протилежні, майже неймовірні історії.

Турнір Mystery Millions з бай-іном у тисячу доларів став поки найбільшим на WSOP-2024, зібравши понад 18 тисяч входів. За умовами змагань у форматі Mystery Bounty, гравці у спеціальній лотереї розігрують нагороди за вибивання суперників.

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Саме в такій лотереї витягти найбільший приз вдалося українцеві Валентину Шабельнику, який несподівано для себе став доларовим мільйонером, при тому, що в турнірі посів лише 528-ме місце.

На мільйон розбагатів і 24-річний Малькольм Трейнер. Йому, щоправда, довелося попітніти куди серйозніше ніж українцеві. Свій мільйон австралієць отримав за перше місце в турнірі, додавши до нього ще й чемпіонський браслет, про який мріє чи не кожен покерист. Цікаво, що для самого Малькольма це був перший турнір WSOP у житті!

Не буду брехати, я трохи хвилювався і зробив декілька помилок. Однак згодом я заспокоївся і робив те, що повинен. Просто грав за фінальним столом і намагався відсторонитися від думок про гроші,

– сказав Трейнер після перемоги.

У хедз-апі Малькольм переміг американця Карсона Річардса, якому дісталося 536 тисяч доларів.

Додамо, що окрім згаданого Шабельника, стати призерами Mystery Millions змогли ще двоє українців: Ростислав Сабіщенко – 189 місце (5 980 доларів призових + баунті 25 тисяч) і Ольга Єрмольчева – 660 місце (2 460 доларів).

Проспав своє щастя

Власник трьох браслетів WSOP Енсон Цанг під час цьогорічної Світової серії з комфортним стеком перейшов у другий день турніру з бай-іном 1 500 доларів. Цанг мав шанс поборотися за трофей, але натомість проспав початок нового етапу змагань, не почувши будильник. Попри те, він все одно заробив близько 4 тисяч доларів.