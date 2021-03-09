Успешный покерный хайроллер Виктор "limitless" Малиновский продолжает получать удары по собственному самолюбию.

Очень неудачно начав хедз-ап против "stefan11222", Виктор взял паузу в этой дуэли, чтобы сойтись с другим соперником – Федором Хольцем. Однако, и в новом челлендже Малиновский пока только теряет деньги.

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Соперники сыграли две из четырех запланированных сессий и в обоих сильнее оказался Хольц. Вспомним, по условиям поединка, Виктор должен садиться за стол после нескольких бокалов вина. В частности, перед первой сессией он "убрал" целую бутылку. И хотя перед второй limitless немного уменьшил дозу, ведь параллельно играл еще несколько дорогих турниров, обыграть Федора это не помогло.

Ко всему Виктору еще и не везло: в одной из ключевых раздач он с К-К проиграл банк в 41 тысячу долларов Хольцу, который поймал две пары с J-9.

За всю сессию, в течении которой соперники разыграли 428 рук, Федор выиграл 14 тысяч долларов, а его общее преимущество в матче достигло 52 тысяч. У Малиновского есть еще две сессии и около 800-1000 раздач, чтобы спастись от поражения.