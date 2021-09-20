Майкл Аддамо сначала размялся в предпоследнем турнире серии Poker Masters, где выбил всех оппонентов за финальным столом и выиграл 680 тысяч долларов. В Main Event безжалостный канадец продолжил победное наступление и увеличил сумму выигранных призовых почти вдвое.

Интересно 74-летний украинец выиграл более 100 тысяч гривен в онлайн-турнире

Главный турнир Poker Masters с бай-ином 100 тысяч долларов собрал 29 входов. Таким образом участники боролись за призовой фонд в размере почти 3 миллиона баксов. За финальным столом встретились много известных имен: Алекс Фоксен, Никита Бодяковский, Стэнли Танг и Ник Петранджело. Но именно от итогового места Майкла Аддамо решалась судьба фиолетового пиджака и дополнительных 50 тысяч долларов.

В итоге, канадец просто не оставил соперникам шансов. Чуть более получаса Аддамо хватило, чтобы выйти в хедз-ап с колоссальным преимуществом над Петранджело. Топ-2 уже гарантировали ему фиолетовый пиджак. Повесив его на спинку своего стула, Майкл взялся за дуэль, которая длилась всего 5 раздач. Примечательно, что выигрыш более миллиона долларов ему принесла рука 7-3 разномастные.

Сейчас испытываю только облегчение. Обычно я не очень хорошо сплю во время таких турниров, поэтому моя главная цель после побед – отоспаться. Но уверен, что за облегчением придет и радость, – прокомментировал успешное завершение серии Майкл Аддамо.

За последние два дня на серии Poker Masters Аддамо заработал 1 840 000 долларов и 808 баллов для лидерборда, что позволило ему одержать уверенную победу в борьбе за фиолетовый пиджак.